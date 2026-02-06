Tapha Tine face à Franc : un combat décisif pour l’invincibilité à l’arène nationale





Le lutteur de l’écurie Baol, Moustapha Tine, plus connu sous le nom de Tapha Tine, affrontera Emil Franc Gomis, surnommé Franc, ce dimanche à l’arène nationale. Ce combat très attendu s’inscrit autour d’un enjeu majeur : préserver ou briser l’invincibilité du lutteur des Parcelles Assainies.



Ce gala de lutte est organisé par le promoteur Mansour Bâ, responsable de Jambaar Productions, qui a choisi cette affiche comme attraction principale de l’événement.



Après un deuxième revers concédé face à Balla Gaye, le “Géant du Baol” se retrouve face à un double objectif : relancer sa carrière et stopper la progression rapide de son adversaire. Lutteur expérimenté, Tapha Tine a renforcé son encadrement technique en s’entourant d’anciens champions des années 1990 et 2000, dont Boy Kaïré et Zale Lo.



Il espère tirer profit de l’expérience de ces figures emblématiques pour corriger certaines faiblesses, notamment sur le plan psychologique, face à un adversaire plus jeune. De son côté, Franc, ancien champion de lutte simple, a imposé son rythme lors de la phase d’avant-combat afin de prendre l’ascendant mental sur son rival.



Tapha Tine ne s’est notamment pas présenté lors de leur dernier face-à-face télévisé, diffusé mercredi soir sur la 2STV. Malgré cela, le lutteur du Baol, affichant une condition physique impressionnante, se dit prêt à puiser dans ses ressources pour devenir le premier à infliger une défaite à Franc.



Leader de l’écurie Baol, Tapha Tine totalise 16 victoires pour 6 défaites en 22 combats. En face, Franc reste invaincu en lutte avec frappe, avec 15 succès consécutifs à son actif. Lieutenant du roi des arènes Modou Lo, il ambitionne de prolonger cette dynamique.



Après plusieurs semaines de préparation en France, Franc a finalisé son entraînement au Sénégal, entre les Parcelles Assainies et la Petite-Côte. Le lutteur, reconnu pour sa carrure imposante, tentera de confirmer son ascension rapide dans l’arène.



Une victoire face à Tapha Tine lui ouvrirait définitivement les portes du cercle très fermé des grandes figures de la lutte sénégalaise.

