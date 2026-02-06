Farba Ngom vers la liberté, sauf pourvoi en cassation du parquet

L’audience s’est tenue en présence des avocats du maire d’Agnam (Matam), notamment Me Baboucar Cissé et ses confrères, ainsi que du parquet général. Les débats ont porté sur la pertinence de la décision rendue en première instance et sur les garanties présentées par l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.





À l’issue des échanges, la chambre d’accusation financière a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction. Cette décision valide donc la mise en liberté provisoire accordée à Farba Ngom, sous réserve du respect strict des obligations fixées par le contrôle judiciaire.





Toutefois, la procédure n’est pas totalement achevée. Le parquet conserve la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. En l’absence d’un tel recours dans les délais légaux, le maire d’Agnam pourra recouvrer la liberté conformément aux dispositions arrêtées par la juridiction d’instruction.





Cette décision constitue une étape importante dans ce dossier suivi de près par l’opinion publique, dans un contexte où les affaires traitées par le Pool judiciaire et financier suscitent une attention particulière. La suite dépendra désormais de la stratégie procédurale du parquet.

