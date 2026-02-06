Kaolack : trois individus déférés au parquet pour association de malfaiteurs et vol en réunion









La Sûreté urbaine de Kaolack a récemment déféré devant le parquet trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec escalade et recel, selon des informations communiquées jeudi par la Police nationale.



Ces interpellations s’inscrivent dans le cadre d’une opération de sécurisation menée les 6 et 7 février par le commissariat central de Kaolack. Cette mission avait initialement permis l’arrestation de onze personnes aux environs de la station Baba Gaye, située au centre-ville, dans le cadre d’un contrôle d’identité.



Au cours de cette opération, l’un des individus interpellés a été formellement reconnu comme étant activement recherché pour son implication présumée dans plusieurs faits de soustractions frauduleuses.



L’analyse des éléments techniques recueillis a établi son implication directe dans deux affaires distinctes, portant notamment sur le vol d’un cyclomoteur de type Jakarta et celui d’un téléphone portable.



Confronté aux preuves matérielles ainsi qu’à des indices jugés graves et concordants, le mis en cause a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. La poursuite des investigations a ensuite permis d’identifier et de localiser ses complices présumés.



Le premier a été interpellé à son domicile, tandis que le second, présenté comme le receleur, a été arrêté dans son atelier situé dans le même quartier, où il aurait acquis la motocyclette dérobée.



Lors de leurs auditions, les suspects ont reconnu leur participation au vol du cyclomoteur perpétré dans le quartier Ngane, tout en se rejetant mutuellement la responsabilité de l’initiative de l’acte.



S’ils ont admis s’être entendus sur le transport du bien volé et sa cession pour un montant de 35 000 francs CFA, leurs versions divergent concernant le partage de la somme obtenue. Le receleur présumé a néanmoins reconnu avoir acheté l’engin au prix indiqué.



À l’issue de la procédure, les trois individus ont été présentés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec escalade et recel.



