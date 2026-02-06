Matchs amicaux : la FSF explore des confrontations contre la Russie et l’Iran en mars









La Fédération sénégalaise de football (FSF) a donné mandat aux matchs makers Safwen Aidi et Moez Brahim, représentants de l’Agence Sportedge, pour engager des discussions en vue de l’organisation de rencontres internationales face à la Russie et à l’Iran durant la fenêtre FIFA du mois de mars, selon le journal sportif Record paru mercredi.



Cette période internationale est programmée du 23 au 31 mars 2026.



D’après la même source, la FSF a également accordé à cette agence un mandat non exclusif pour la mise en place d’un match à Dakar.



Les Lions, sacrés champions d’Afrique le 18 janvier avec une deuxième Coupe d’Afrique des nations, poursuivent leur préparation en perspective de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.



Logé dans un groupe relevé, le Sénégal affrontera la France, la Norvège ainsi que l’équipe issue du barrage opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.



Huitième de finaliste lors de l’édition 2022, le Sénégal disputera sa quatrième phase finale de Coupe du monde.



Pour leur première participation en 2002, au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient marqué les esprits en battant la France, tenante du titre, lors du match d’ouverture grâce à un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant de quitter la compétition en quart de finale face à la Turquie sur un but en or.

