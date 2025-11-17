Tambacounda : une étude révèle un faible niveau d’enregistrement des faits d’état civil





Une étude menée par l’Agence nationale de l’état civil (ANEC) fait ressortir un faible niveau d’enregistrement des faits d’état civil dans la région de Tambacounda. Selon ce document, 11 % de la population ne possède pas d’acte de naissance, 66,9 % des unions ne sont pas déclarées et 60,8 % des décès ne sont pas enregistrés.



Les résultats de cette étude, réalisée dans le cadre de la Semaine nationale de l’état civil dont l’ouverture officielle est prévue ce mardi à Kothiary (département de Goudiry), ont été présentés lundi à Tambacounda lors d’une rencontre consacrée à la situation de l’état civil. La séance a été présidée par l’adjointe au gouverneur chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, en présence de plusieurs responsables administratifs et locaux.



D’après le rapport, la région de Tambacounda compte 59 centres d’état civil, dont 46 principaux et 13 secondaires. Le document identifie plusieurs difficultés qui limitent l’accès des populations aux services d’état civil : dégradation et manque d’équipement de certains centres, pénuries de registres et d’imprimés, absence de système d’archivage structuré, faible qualité de la connexion Internet, effectifs insuffisants et manque de formation du personnel.



L’étude mentionne également des actions déjà engagées par l’ANEC pour améliorer la situation. Parmi elles figurent le renforcement des capacités de soixante officiers d’état civil, de soixante préposés aux archives et de deux cent cinquante agents. L’Agence a aussi entrepris des initiatives pour améliorer les conditions d’archivage dans plusieurs centres, notamment ceux de Tambacounda, Gabou, Ballou, Sinthiou Malem, Missirah, Makacoulibantang, Dialacoto, Bamba Ndiayène, Payar et Ndame, qui ont reçu un appui en matériel ou en organisation des archives.



Présent à cette rencontre, le président du conseil de surveillance de l’ANEC, Mamadou Seydou Tounkara, a souligné l’importance d’accélérer la digitalisation de l’état civil dans la région. Selon lui, la position géographique de Tambacounda, proche de plusieurs pays de la sous-région et marquée par une forte mobilité transfrontalière, rend cette transition indispensable pour mieux sécuriser les données.



Il a par ailleurs invité les médias et les collectivités territoriales à renforcer la sensibilisation auprès des populations sur l’importance de l’état civil.

