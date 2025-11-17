La DER/FJ intensifie la récupération des prêts non remboursés

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a engagé une vaste opération judiciaire visant à récupérer les prêts publics non remboursés, parfois considérables, accordés à des bénéficiaires qui n’ont jamais honoré leurs engagements.



À la tête de cette initiative, la déléguée générale Aïda Mbodj entend mettre fin aux financements fictifs et aux projets jamais réalisés. Plusieurs plaintes ont été déposées et des dossiers transmis à la Division des Investigations Criminelles (DIC) ainsi qu’à d’autres services spécialisés.



La première interpellation concerne un homme se présentant comme agent de développement communautaire à Ziguinchor, accusé d’avoir détourné près de 28 millions de FCFA destinés à la construction d’une boulangerie. Quatre ans après l’octroi du financement, aucun projet n’a été lancé et les remboursements sont quasi inexistants : seulement 600 000 FCFA ont été versés sur la totalité de la somme.



Lors de son audition, l’intéressé a reconnu les faits et a demandé un étalement des remboursements, espérant bénéficier d’un moratoire. La DER/FJ, cependant, entend faire de cet exemple un signal fort et renforcer la rigueur dans le traitement des financements publics.



Selon les sources, plusieurs procédures similaires sont déjà en cours, impliquant des individus isolés ou des groupements ayant détourné ou abandonné des prêts étatiques, afin de protéger les véritables entrepreneurs et restaurer la confiance dans le dispositif de financement.

