Détournement à Dakar : L’employé invente un braquage et finit en prison

Un employé d’une société locale a été récemment placé en détention à la prison centrale de Rebeuss après avoir détourné des fonds et simulé une agression pour cacher son méfait.



Les faits remontent au 13 novembre. La responsable des ressources humaines a signalé une disparition de fonds pour le règlement d’une facture importante. Dans le même temps, une autre somme a été confiée à l’employé pour un versement sur un compte personnel.



Peu après avoir quitté les bureaux, l’employé est revenu avec le visage marqué, affirmant avoir été attaqué et dérobé lors de son trajet. Ses collègues, surpris, l’ont accompagné sur le lieu de l’incident, mais aucune preuve ne corroborait son récit. Les habitants interrogés ont exprimé leur étonnement face à la prétendue agression dans un secteur très fréquenté.



Les enquêteurs du commissariat ont effectué une visite sur les lieux et n’ont retrouvé aucun indice permettant de confirmer l’attaque. Confronté à ces incohérences, l’employé a été placé en garde à vue. Après plusieurs interrogatoires, il a avoué avoir inventé l’agression et utilisé l’argent détourné pour des jeux de hasard, dont des paris sportifs.



À l’issue de la procédure, il a été déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Dakar pour répondre de ses actes devant la justice.

