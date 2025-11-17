Sénégal–Kenya : Pape Thiaw prépare les derniers ajustements avant la CAN





Le Sénégal se prépare à affronter le Kenya mardi en match amical, avec l’ambition de se relancer et d’affiner les derniers réglages en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Selon le sélectionneur national, le groupe a tiré de nombreux enseignements du précédent match disputé samedi contre le Brésil.



Depuis Antalya, où les Lions poursuivent leur rassemblement, Pape Thiaw a précisé lundi que la récupération se poursuit pour les joueurs ayant débuté la rencontre de Londres, tandis que le reste de l’effectif a effectué une séance complète. Une ultime session d’entraînement est prévue avant d’aborder la rencontre contre les Harambee Stars, programmée mardi à 15 h GMT.



Le sélectionneur estime que le revers concédé face au Brésil, qui a mis fin à une longue série positive de 26 matchs, constitue une source d’enseignement essentielle. Il souligne que, malgré le résultat, l’équipe a montré de bonnes choses qu’il faudra préserver, tout en corrigeant les points qui ont posé problème.



Pape Thiaw insiste également sur l’importance de l’opposition contre le Kenya, un adversaire dont le niveau se rapproche de celui de plusieurs équipes que les Lions rencontreront lors de la CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il estime qu’il sera crucial de bien entrer dans la rencontre afin d’éviter toute difficulté.



Malgré la défaite contre le Brésil, le sélectionneur assure que le groupe reste concentré et motivé. Les joueurs, habitués aux exigences du haut niveau, souhaitent rapidement repartir sur une dynamique positive. Il rappelle par ailleurs que, lors des précédentes rencontres contre la RD Congo et l’Angleterre, les Lions ont su renverser la situation après avoir été menés.



Sur le plan médical, Pape Thiaw a précisé que Pape Matar Sarr, sorti sur blessure samedi, est resté à Londres pour suivre des soins.



Le défenseur Abdoulaye Seck, présent en conférence de presse, a pour sa part affirmé la détermination de l’équipe à obtenir un résultat positif face au Kenya, soulignant que ce type d’adversaire fait partie des profils que le Sénégal croisera durant la compétition continentale.

