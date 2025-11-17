Sénégal–Kenya : Pape Thiaw prépare les derniers ajustements avant la CAN

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 07:18 | Lu 34 fois Rédigé par


À la veille du match amical Sénégal–Kenya, Pape Thiaw assure que son groupe a bien tiré les enseignements du revers face au Brésil et vise un rebond avant la CAN 2025.


Le Sénégal se prépare à affronter le Kenya mardi en match amical, avec l’ambition de se relancer et d’affiner les derniers réglages en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Selon le sélectionneur national, le groupe a tiré de nombreux enseignements du précédent match disputé samedi contre le Brésil.

Depuis Antalya, où les Lions poursuivent leur rassemblement, Pape Thiaw a précisé lundi que la récupération se poursuit pour les joueurs ayant débuté la rencontre de Londres, tandis que le reste de l’effectif a effectué une séance complète. Une ultime session d’entraînement est prévue avant d’aborder la rencontre contre les Harambee Stars, programmée mardi à 15 h GMT.

Le sélectionneur estime que le revers concédé face au Brésil, qui a mis fin à une longue série positive de 26 matchs, constitue une source d’enseignement essentielle. Il souligne que, malgré le résultat, l’équipe a montré de bonnes choses qu’il faudra préserver, tout en corrigeant les points qui ont posé problème.

Pape Thiaw insiste également sur l’importance de l’opposition contre le Kenya, un adversaire dont le niveau se rapproche de celui de plusieurs équipes que les Lions rencontreront lors de la CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il estime qu’il sera crucial de bien entrer dans la rencontre afin d’éviter toute difficulté.

Malgré la défaite contre le Brésil, le sélectionneur assure que le groupe reste concentré et motivé. Les joueurs, habitués aux exigences du haut niveau, souhaitent rapidement repartir sur une dynamique positive. Il rappelle par ailleurs que, lors des précédentes rencontres contre la RD Congo et l’Angleterre, les Lions ont su renverser la situation après avoir été menés.

Sur le plan médical, Pape Thiaw a précisé que Pape Matar Sarr, sorti sur blessure samedi, est resté à Londres pour suivre des soins.

Le défenseur Abdoulaye Seck, présent en conférence de presse, a pour sa part affirmé la détermination de l’équipe à obtenir un résultat positif face au Kenya, soulignant que ce type d’adversaire fait partie des profils que le Sénégal croisera durant la compétition continentale.



Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Air Sénégal annonce une commande de neuf Boeing 737-8 MAX pour renforcer sa flotte et accélérer son expansion

- 18/11/2025 - 0 Commentaire
Air Sénégal annonce l’acquisition de neuf Boeing 737-8 MAX, la plus grande commande de son histoire, afin de moderniser sa flotte et développer son réseau régional et international.   Air...

Opération du GARSI 2 : 17 personnes interpellées pour activités d’orpaillage non autorisé dans l’Est du Sénégal

- 18/11/2025 - 0 Commentaire
Une opération du GARSI 2 dans l’Est du Sénégal a permis d’interpeller 17 personnes et de saisir un important matériel utilisé dans des activités d’orpaillage non autorisées. Les investigations se...
