Tambacounda : un corps en décomposition découvert pendu à un arbre, le procureur ordonne son inhumation

Selon les informations rapportées, c'est un berger du village, identifié sous les initiales H. Ba, qui a donné l'alerte après avoir aperçu un corps sans vie suspendu à un arbre dans une zone isolée.





Rapidement informés, les éléments de la brigade de proximité de Gouloumbou, accompagnés de l'infirmier-chef de poste de Néttéboulou, se sont rendus sur les lieux. Les constatations ont révélé le corps d'un homme pendu à environ quatre mètres du sol, avec deux cordes enroulées autour du cou.





L'état très avancé de décomposition du corps laisse penser que le décès remonterait à plusieurs jours. En raison de cette situation, les sapeurs-pompiers ainsi que les services d'hygiène sont intervenus pour décrocher le corps et procéder à la désinfection de la zone.





À ce stade de l'enquête, l'identité de la victime demeure inconnue. Alerté de la situation, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tambacounda a ordonné l'inhumation du corps sur place, compte tenu de son état de décomposition avancée.





Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'identité de la victime, retrouver d'éventuels proches et éclaircir les circonstances exactes de ce drame qui suscite de nombreuses interrogations dans la localité.

