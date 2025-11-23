Menu
Coupe du Monde 2026 : le Sénégal placé dans le chapeau 2 avant le tirage des groupes


Mercredi 26 Novembre 2025


Le Sénégal figure dans le chapeau 2 pour le tirage des groupes du Mondial 2026 prévu le 5 décembre à Washington DC, aux côtés de plusieurs grandes sélections.


Le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde 2026 se tiendra le 5 décembre prochain à Washington DC, et l’équipe nationale du Sénégal y figurera dans le chapeau 2. La sélection sénégalaise partagera cette catégorie avec plusieurs nations majeures telles que la Croatie, le Maroc, la Suisse, l’Uruguay, la Colombie, l’Iran, le Japon, la République de Corée, l’Équateur, l’Autriche et l’Australie.

Les deux équipes qui sortiront vainqueures du tournoi de barrage de la FIFA, ainsi que les quatre qualifiés issus des barrages européens, seront automatiquement rangés dans le chapeau 4. La cérémonie rassemblera les entraîneurs et officiels des équipes déjà qualifiées ainsi que celles encore en course pour les derniers tickets.

Le chapeau 1 regroupera les trois pays hôtes — Canada, États-Unis et Mexique — accompagnés de plusieurs grandes nations dont l’Argentine, le Brésil, l’Allemagne, le Portugal, l’Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique.

Les autres équipes qualifiées seront distribuées dans les différents chapeaux en fonction de leur classement dans la hiérarchie mondiale publiée le 19 novembre 2025.

Répartition des chapeaux :

  • Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.

  • Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie.

  • Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud.

  • Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, ainsi que les futurs qualifiés des barrages européens et les deux lauréats du tournoi de barrage FIFA.




