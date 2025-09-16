Tambacounda : 250 enfants bénéficient d’une campagne gratuite de circoncision organisée par Al Falah





Le mouvement Al Falah a lancé mardi à Tambacounda une campagne de circoncision gratuite qui concerne 250 enfants issus de plusieurs quartiers de la ville et de villages environnants. Cette initiative, qui se tient au poste de santé de Gouye, connaît un vif engouement de la part des populations locales.



Spécialisé dans l’éducation coranique, la promotion de la Sunna, mais aussi actif dans le social et la santé, Al Falah organise cette opération depuis huit ans. « Nous faisons cette activité pour soutenir les familles démunies. Chaque année, nous recevons des enfants parfois âgés de 12, 13 ou 14 ans », a expliqué le docteur Bourahima Camara, responsable de l’organisation.



Dès la première journée, plus de 100 enfants ont déjà été circoncis. Pour l’encadrement médical, des équipes venues de Dakar, notamment de l’hôpital de la solidarité islamique Al Falah et de Dalal Diam, ont été mobilisées, en plus de soignants locaux, parmi lesquels des sapeurs-pompiers et des agents du poste de santé de Gouye ainsi que de l’hôpital régional.



Le docteur Camara a précisé que toutes les précautions médicales sont prises avant chaque intervention. Les enfants sont examinés afin d’écarter toute fièvre ou maladie chronique pouvant contre-indiquer l’acte. Leur alimentation pendant la période de surveillance est également assurée par les équipes, avec le soutien de partenaires et de bonnes volontés.



En marge de cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 26 septembre, des consultations gratuites sont également proposées pour la détection de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle et l’hépatite B.

