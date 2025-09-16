Moustapha Guirassy souligne les défis de l’environnement scolaire et annonce des réformes





En visite mardi dans deux écoles de Dakar — l’élémentaire HLM4 et le groupe scolaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (ex-Clémenceau) — le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a examiné les principaux défis auxquels font face ces établissements avant la rentrée scolaire.



Selon le ministre, l’environnement scolaire ne se limite pas aux bâtiments : il englobe la sécurité, le climat social et le bien-être général des élèves. “Beaucoup d’enfants abandonnent l’école simplement parce qu’ils ne bénéficient pas de conditions d’apprentissage adéquates”, a-t-il précisé.



Il a également pointé du doigt les commerces installés autour des écoles, qui posent de sérieux problèmes sécuritaires. À Clémenceau, par exemple, des garages, cantines et petites gargotes rendent l’environnement dangereux pour les enfants.



Pour résoudre ces problèmes, M. Guirassy prévoit de collaborer avec le ministère des Collectivités territoriales afin de traiter la question de la cantinisation et de l’insécurité autour des établissements scolaires. “On ne peut pas éduquer nos enfants dans ce type de climat”, a-t-il insisté.



Concernant l’école HLM4, le ministre a annoncé sa démolition prochaine en raison de son niveau élevé d’insécurité. Un nouveau site d’un hectare sera construit, avec un budget entièrement mobilisé pour reloger et accueillir les enfants sans compromettre leur année scolaire.



Enfin, M. Guirassy a évoqué la réforme des uniformes scolaires, annonçant la préparation d’un décret qui rendra leur port obligatoire, probablement dès l’année prochaine, dans le cadre de la refondation du système éducatif.

