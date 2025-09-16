Thiès – Affaire de la jeune fille : Seck Ndanane convoqué et auditionné à la brigade du 1er arrondissement

Il a par ailleurs tenu à préciser qu’il n’est pas un homme politique et que son engagement relève uniquement de la défense des causes citoyennes. Interrogé sur le contenu de son audition, il a préféré temporiser : « J’attends le moment propice pour en parler », a-t-il déclaré, laissant planer le suspense sur la suite de la procédure.

L’affaire continue de susciter de vives réactions à Thiès et dans le reste du pays, entre ceux qui réclament la manifestation de la vérité et ceux qui dénoncent une instrumentalisation de la douleur familiale.

À sa sortie, l’administrateur de Ndanane Tv a tenu à remercier la presse pour sa présence et son soutien, tout en réaffirmant sa détermination:« Je ne lâcherai pas mon combat », a-t-il lancé devant les journalistes.