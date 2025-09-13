Violents affrontements à la Mac de Thiès : plusieurs blessés évacués à l’hôpital régional

De violents affrontements ont éclaté ce samedi après-midi, 13 septembre 2025, à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès, située dans la commune de Thiès-Ouest. Les heurts ont opposé des détenus aux gardes pénitentiaires, plongeant l’établissement carcéral dans une atmosphère de forte tension. Selon les premières informations recueillies, plusieurs blessés ont été évacués en urgence à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéyène. Les causes de cette révolte seraient liées, d’après certaines sources, aux longues détentions préventives, aux conditions de vie difficiles derrière les barreaux et à la canicule qui rend le séjour encore plus pénible. À cela s’ajoutent des griefs concernant l’alimentation, jugée insuffisante et de mauvaise qualité par les pensionnaires de la prison. Cette situation aurait fini par alimenter la colère des détenus, qui ont exprimé leur ras-le-bol à travers ce mouvement d’humeur violemment réprimé par les gardes pénitentiaires. Pour l’heure, aucune source officielle n’a confirmé le nombre exact de blessés ni les dégâts matériels enregistrés. Mais des témoins rapportent que l’incident a semé une grande inquiétude aussi bien à l’intérieur qu’aux abords de la prison. Les autorités administratives et judiciaires locales sont attendues pour faire la lumière sur les causes réelles de ces affrontements, alors que des voix s’élèvent déjà pour exiger une amélioration urgente des conditions de détention à la MAC de Thiès. Nous y reviendrons avec plus de détails.