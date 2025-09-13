Violents affrontements à la Mac de Thiès : plusieurs blessés évacués à l’hôpital régional

De violents affrontements ont éclaté ce samedi après-midi, 13 septembre 2025, à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès, située dans la commune de Thiès-Ouest. Les heurts ont opposé des détenus aux gardes pénitentiaires, plongeant l’établissement carcéral dans une atmosphère de forte tension. Selon les premières informations recueillies, plusieurs blessés ont été évacués en urgence à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéyène. Les causes de cette révolte seraient liées, d’après certaines sources, aux longues détentions préventives, aux conditions de vie difficiles derrière les barreaux et à la canicule qui rend le séjour encore plus pénible. À cela s’ajoutent des griefs concernant l’alimentation, jugée insuffisante et de mauvaise qualité par les pensionnaires de la prison. Cette situation aurait fini par alimenter la colère des détenus, qui ont exprimé leur ras-le-bol à travers ce mouvement d’humeur violemment réprimé par les gardes pénitentiaires. Pour l’heure, aucune source officielle n’a confirmé le nombre exact de blessés ni les dégâts matériels enregistrés. Mais des témoins rapportent que l’incident a semé une grande inquiétude aussi bien à l’intérieur qu’aux abords de la prison. Les autorités administratives et judiciaires locales sont attendues pour faire la lumière sur les causes réelles de ces affrontements, alors que des voix s’élèvent déjà pour exiger une amélioration urgente des conditions de détention à la MAC de Thiès. Nous y reviendrons avec plus de détails.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Mont-Rolland : Pose de la Première Pierre du Centre d’Analyse Médicale 13/09/2025 Le Père de Pape Matar Sarr Encense la TFM et L'observateur: Gnepa Beug TFM 12/09/2025 🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko 06/09/2025 🚨 Vols de batteries de voitures à Fahu : Un suspect activement recherché 28/08/2025 Plan Sénégal Émergent 2050 : Magueye Badiane et les Femmes Leaders unissent leurs forces pour un développement inclusif et souverain 28/08/2025
L'Actualité au Sénégal
Violents affrontements à la Mac de Thiès : plusieurs blessés évacués à l’hôpital régional
Rédigé le Samedi 13 Septembre 2025 à 20:53 | Lu 37 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Samedi 13 Septembre 2025 - 17:37 Dakar : vaste opération de sécurisation, 175 interpellations en une nuit
|
Samedi 13 Septembre 2025 - 17:00 Fallou Fall face à la presse : « Quinze ans pour rien, c’était trop lourd »
Actualité à Thiès
Thiès accueille la deuxième journée des Vacances numériques
Lat Soukabé Fall - 10/09/2025 - 0 Commentaire
Après Dakar, c’est la ville de Thiès qui a abrité la deuxième étape du programme Vacances numériques, une initiative qui vise à former les jeunes aux métiers du digital. Le projet couvre quatre...
Thiès : Les ferrailleurs en colère, sit-in contre les industriels
Lat Soukabé Fall - 07/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Violents affrontements à la Mac de Thiès : plusieurs blessés évacués à l’hôpital régional
Hanne Abou - 13/09/2025 - 0 Commentaire
De violents affrontements ont éclaté ce samedi après-midi, 13 septembre 2025, à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès, située dans la commune de Thiès-Ouest. Les heurts ont opposé des...
Dakar : vaste opération de sécurisation, 175 interpellations en une nuit
Rédaction - 13/09/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com