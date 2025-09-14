Abdourahmane Diouf veut faire du Sénégal un leader de la diplomatie climatique mondiale

Le nouveau ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a affirmé lundi sa volonté de positionner le Sénégal comme un acteur majeur de la diplomatie climatique mondiale.



S’exprimant lors de la passation de service avec son prédécesseur Daouda Ngom, désormais en charge du ministère de l’Enseignement supérieur, M. Diouf a souligné que la prochaine étape clé sera la COP30, prévue à Belém (Brésil) du 10 au 21 novembre 2025.



« Le Sénégal doit exercer un leadership important en matière de diplomatie environnementale. Je compte sur les excellents négociateurs du ministère pour porter haut la voix de notre pays », a-t-il déclaré à l’auditorium du ministère, en présence de collaborateurs et proches.



Juriste spécialisé en droit international de l’environnement, Abdourahmane Diouf a rappelé son expérience passée, notamment huit années (2002-2010) passées à Genève au Centre international pour le commerce et le développement durable. Il a néanmoins reconnu devoir s’imprégner davantage des réalités nationales :



« Je vous écouterai pour apprendre et comprendre le cap. Dès demain, nous commencerons les rencontres. »



Le nouveau ministre a insisté sur le rôle stratégique de son département, « au cœur de la mission de protection du patrimoine naturel et de l’accompagnement du développement durable du pays ».



De son côté, le ministre sortant Daouda Ngom a dressé le bilan de son passage, citant notamment :



le retrait du Parc national Niokolo-Koba de la liste du patrimoine mondial en péril (juillet 2024),

la mobilisation de 23 millions USD pour financer des projets climatiques,

l’augmentation du recouvrement de la taxe sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),

la création de nouvelles aires protégées, la rénovation d’infrastructures, et le reboisement de plus de 3 millions d’arbres.

Il a tenu à remercier ses équipes pour leur engagement et a assuré son successeur de son soutien dans la continuité de cette mission.



