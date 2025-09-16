Menu
L'Actualité au Sénégal

Hajj 2026 : ouverture des préinscriptions dès le 1er octobre au Sénégal


Rédigé le Mercredi 17 Septembre 2025 à 16:50


La Délégation générale au Pèlerinage annonce l’ouverture des préinscriptions pour le Hajj 2026 à partir du 1er octobre dans les agences de la Banque Islamique du Sénégal.


La Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam (Dgp) a annoncé le lancement des préinscriptions pour le Hajj 2026. À partir du mercredi 1er octobre, les candidats pourront s’inscrire dans toutes les agences de la Banque Islamique du Sénégal (BIS).

Pour cette édition, le coût du pèlerinage a été fixé à 4 300 000 francs CFA. Les pèlerins auront le choix entre deux modalités de paiement : un règlement en une seule fois ou un paiement échelonné. Dans ce dernier cas, un premier versement de 2 300 000 francs CFA sera exigé, suivi d’un second versement de 2 000 000 francs CFA.

La Dgp précise que ces préinscriptions interviennent avant la publication du package officiel 2026, lequel détaillera les prestations incluses dans l’organisation du pèlerinage.




