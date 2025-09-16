UIDT et ISRA s’unissent pour renforcer la recherche et la souveraineté alimentaire





L’Université Iba der Thiam de Thiès (UIDT) et l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) ont officialisé, ce mardi, un partenariat visant à renforcer la formation, la recherche et la diffusion des résultats scientifiques dans le domaine agricole. Cette collaboration s’inscrit dans la volonté commune de contribuer à l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire définis par les autorités sénégalaises.



Lors de la cérémonie de signature, le recteur de l’UIDT a souligné l’ambition de son institution de jouer un rôle majeur dans ce domaine, en s’appuyant sur les compétences déjà disponibles dans la région de Thiès. Ce partenariat, décrit comme une opportunité, repose sur plusieurs axes : formation, projets de recherche conjoints et valorisation des résultats issus des travaux de l’ISRA.



Le recteur a également rappelé que l’université envisage de créer une UFR dédiée aux sciences agronomiques, alimentaires et environnementales, et que l’appui de l’ISRA sera déterminant pour concrétiser ce projet. Selon lui, cette convention vient formaliser des activités déjà planifiées après plusieurs mois de discussions.



Le directeur général de l’ISRA a, pour sa part, salué la démarche, la qualifiant de modèle appelé à être amélioré et élargi. Il a mis en avant l’importance de cette collaboration pour soutenir les ambitions du programme Sénégal Vision 2050.



L’UIDT, université de troisième génération ouverte sur l’innovation et le développement, est déjà reconnue dans plusieurs domaines, allant des sciences économiques et techniques à l’informatique, la santé et les technologies émergentes. L’ISRA voit en ce partenariat une opportunité de changer de paradigme et de renforcer l’impact de la recherche au service de la communauté.

