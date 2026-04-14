Dakar : deux individus arrêtés dans une affaire de faux billets à Golf Sud

Une opération menée à Dakar a permis de mettre fin à une tentative de circulation de fausse monnaie, avec l’arrestation de deux personnes impliquées dans un réseau actif.

L’intervention a été réalisée par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, à la suite d’informations signalant des activités suspectes dans la zone de Golf Sud. Un dispositif de surveillance a été mis en place, conduisant à l’interpellation des deux suspects en pleine activité.

Au moment de leur arrestation, les individus détenaient des billets contrefaits en francs CFA, pour une valeur estimée à 1,5 million. D’après les premiers éléments, cette somme devait être introduite dans le circuit économique local.

Placés en garde à vue, les deux personnes ont reconnu leur implication, admettant la détention des faux billets ainsi que leur intention de les utiliser dans divers échanges commerciaux.

Elles font désormais face à plusieurs accusations, notamment association de malfaiteurs, détention et diffusion de fausse monnaie.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier d’éventuels complices et remonter l’ensemble du réseau, notamment les sources d’approvisionnement encore inconnues.



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