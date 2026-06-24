- Keur Massamba Guèye : Tél : 33 904 04 03, Fahu derrière Keur Naarby, Route Ecole La Lumière
- Thierno A. M. Sakho : Tél : 33 951 65 89, Rocade Sud robinet Bagarre Cité Senghor
- Rail : Tél : 33 951 10 71, Avenue Léopold Sédar Senghor
- Mame Diarra Bousso : Tél : 33 951 11 65, Route de Mbour en face Poste de santé Mbour 1
- François Xavier Ndione : Tél : 33 951 46 13, Face hôpital Saint Jean De Dieu
- Keur Mor Diakher : Tél : 33 951 10 45, Avenue Medina Fall angle Mor Diakher face bureau de Poste
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 27 JUIN AU 04 JUILLET 2026
Rédigé le Vendredi 26 Juin 2026 à 23:04 | Lu 53 fois Rédigé par Babacar DIOUF
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