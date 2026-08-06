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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 08 AU 15 AOUT 2026


Rédigé le Vendredi 7 Août 2026 à 20:08 | Lu 143 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 08 AU 15 AOUT 2026
  • Al Bouchra : Tél : 33 904 82 31, Cité Lamy/entre Rond-Point Concorde et Rond-Point Parcelles en face siège quartier Dioung
  • Khadim : Tél ; 33 951 14 78, Marché central à côté d’Intercontinental de Négoce avenue Général De Gaulle
  • Serigne Saliou Mbacké : Tél : 33 951 44 53, Face hôpital regional de Thiès
  • Stade Lat-Dior : Tél : 33 952 09 99, Face stade Lat-Dior route de Mbour
  • Bount Dépôt : Tél : 33 951 39 16, Face SNCS
  • Amadou Tall Niang : Tél : 33 951 46 37, Parcelles Assainies Unité 2 face école Modo Kane



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