THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 24 AU 31 JANVIER 2026


Vendredi 23 Janvier 2026 à 21:22 | Lu 67 fois



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 24 AU 31 JANVIER 2026
  • Cayor : tél : 33 952 03 03, Rue Sans Soleil
  • Mame Boucar : Tél : 33 951 12 56, Mbour 1 hôpital Barthymée
  • Yaye Bintou Diédhiou : Tél : 33 951 95 50, Hersent face Grande Mosquée Taly Kheulgui
  • Emmanuel CH Guèye Ngazobil : Tél : 33 951 00 20, Kawsara Fall près du Rail route de Saint-Louis
  • Thiès None Khady Alassane Cissé : Tél : 30 102 96 75, Thiès None angle Poste de Santé
  • Khadimoul Moustapha : Tél : 33 953 42 00, A côté de la clinique Coumba
 
 



