- Cayor : tél : 33 952 03 03, Rue Sans Soleil
- Mame Boucar : Tél : 33 951 12 56, Mbour 1 hôpital Barthymée
- Yaye Bintou Diédhiou : Tél : 33 951 95 50, Hersent face Grande Mosquée Taly Kheulgui
- Emmanuel CH Guèye Ngazobil : Tél : 33 951 00 20, Kawsara Fall près du Rail route de Saint-Louis
- Thiès None Khady Alassane Cissé : Tél : 30 102 96 75, Thiès None angle Poste de Santé
- Khadimoul Moustapha : Tél : 33 953 42 00, A côté de la clinique Coumba
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 24 AU 31 JANVIER 2026
Rédigé le Vendredi 23 Janvier 2026 à 21:22 | Lu 67 fois Rédigé par Babacar DIOUF
