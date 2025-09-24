- Sokhna Fatou Gaye : Tél : 77 444 96 92, Deux voies de la ZAC Thiappong à côté du CEDAF
- El Hadji Abdoul Aziz Sy : Tél 33 951 48 30, Avenue Caen près de l’école EFI Germaine Le Goff
- Mor Bakhé : Tél : 33 952 09 39, Face Police Parcelles Assainies Unité 1
- Baye Masse : Tél 33 954 28 58, Tally Keur Cheikh en face de la Mosquée
- Moussa Kane Diallo ; Tél : 33 950 41 99, Terminus Hersent face station SGF route de Khombole
- Diarama : Tél : 33 951 11 82, Angle Serigne Fallou
Crise au Cyclisme Sénégalais : La Fédération Sortante Déchue, l'Espoir d'un Nouveau Départ 24/09/2025 Thiès : Le Maire Dr Babacar Diop Engage la Réhabilitation de Plus de 13 km de Routes Secondaires 24/09/2025 Daouda Ba interpelle le Maire Djité sur la gestion des travaux à Mbour 23/09/2025 COMMUNIQUÉ DE L'UNPES SUR LA SITUATION DU RESTAURANT KAWSARA DE THIÈS 16/09/2025 Thiès : Randonnée Citoyenne de l'Amicale des Anciens Élèves du Camp Faidherbe 14/09/2025
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 04 AU 11 OCTOBRE 2025
Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 22:45 | Lu 43 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Vendredi 26 Septembre 2025 - 23:09 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 27 SEPTEMBBRE AU 04 OCTOBRE 2025
Vendredi 19 Septembre 2025 - 22:14 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 20 AU 27 SEPTEMBBRE 2025
Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier
Lat Soukabé Fall - 28/09/2025 - 0 Commentaire
Organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, le Cyber Campus de Thiès a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels du secteur...
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Opérations de déguerpissement : la cité « Haoussa » aux Mamelles libérée
Rédaction - 04/10/2025 - 0 Commentaire
Après Colobane, la cité « Haoussa » aux Mamelles a été déguerpie. Le ministre de l’Intérieur annonce la tolérance zéro contre les occupations illégales. L’opération de déguerpissement...
Accident meurtrier à Nguekhokh : deux morts et vingt-et-un blessés
Rédaction - 04/10/2025 - 0 Commentaire
