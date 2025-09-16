- Keur Massamba Guèye : Tél : 33 904 04 03, Fahu derrière Keur Naarby, Route Ecole La Lumière
- Thierno A. M. Sakho : Tél : 33 951 65 89, Rocade Sud robinet Bagarre Cité Senghor
- Rail : Tél : 33 951 10 71, Avenue Léopold Sédar Senghor
- Mame Diarra Bousso : Tél : 33 951 11 65, Route de Mbour en face Poste de santé Mbour 1
- François Xavier Ndione : Tél : 33 951 46 13, Face hôpital Saint Jean De Dieu
- Keur Mor Diakher : Tél : 33 951 10 45, Avenue Medina Fall angle Mor Diakher face bureau de Poste
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
COMMUNIQUÉ DE L’UNPES SUR LA SITUATION DU RESTAURANT KAWSARA DE THIÈS 16/09/2025 Thiès : Randonnée Citoyenne de l’Amicale des Anciens Élèves du Camp Faidherbe 14/09/2025 Mont-Rolland : Pose de la Première Pierre du Centre d’Analyse Médicale 13/09/2025 Le Père de Pape Matar Sarr Encense la TFM et L'observateur: Gnepa Beug TFM 12/09/2025 🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko 06/09/2025
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 20 AU 27 SEPTEMBBRE 2025
Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 22:14 | Lu 16 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 12 Septembre 2025 - 23:06 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 13 AU 20 SEPTEMBBRE 2025
|
Vendredi 5 Septembre 2025 - 23:18 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 06 AU 13 SEPTEMBBRE 2025
Actualité à Thiès
Abdourahmane Diouf veut faire du Sénégal un leader de la diplomatie climatique mondiale
Rédaction - 16/09/2025 - 0 Commentaire
Le nouveau ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, promet de hisser le Sénégal au premier plan des négociations climatiques mondiales, en perspective de la COP30 prévue au Brésil. Le nouveau...
Violents affrontements à la Mac de Thiès : plusieurs blessés évacués à l’hôpital régional
Hanne Abou - 13/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Darou Khoudoss : un camion sans conducteur percute une voiture stationnée, pas de blessés
Rédaction - 19/09/2025 - 0 Commentaire
À Darou Khoudoss, un camion garé sans chauffeur a percuté une voiture « clando » stationnée. L’incident n’a fait aucun blessé grâce à l’intervention rapide de passants. À Darou Khoudoss, un nouvel...
Éducation au Sénégal : 105.000 enseignants formés et 5.000 ordinateurs distribués pour intégrer l’IA à l’école
Rédaction - 19/09/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com