L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 20 AU 27 SEPTEMBBRE 2025


Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 22:14 | Lu 16 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 20 AU 27 SEPTEMBBRE 2025
  • Keur Massamba Guèye : Tél : 33 904 04 03, Fahu derrière Keur Naarby, Route Ecole La Lumière
  • Thierno A. M. Sakho : Tél : 33 951 65 89, Rocade Sud robinet Bagarre Cité Senghor
  • Rail : Tél : 33 951 10 71, Avenue Léopold Sédar Senghor
  •  Mame Diarra Bousso : Tél : 33 951 11 65, Route de Mbour en face Poste de santé Mbour 1
  • François Xavier Ndione : Tél : 33 951 46 13, Face hôpital Saint Jean De Dieu
  • Keur Mor Diakher : Tél : 33 951 10 45, Avenue Medina Fall angle Mor Diakher face bureau de Poste



