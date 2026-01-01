- Fatima Sassy Dieng : tél : 33 901 26 33, Grand standing en école Sainte Bernadette
- Moussanté : Tél : 33 951 85 92, Marché Moussanté face Total
- Parcelloise : Tél : 33 954 12 81, Parcelles Unité 01 face terrain Dioung Cité Lamy
- Rond Point Nguinth : Tél : 33 951 24 04, Route de Saint-Louis face station Total
- Cheikh Ahmet Tidiane Chérif : Tél : 33 954 22 34, Silmang route de Tassette près poste de santé
- Mame Maram Diakhaté Seck : Tél : 33 951 27 00, Rond Point Normandie à Grand Thiès
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Babacar Diop, Thiessois de l’année 2025 : une année charnière pour la Cité du Rail Par Thiesinfo 01/01/2026 Mont Rolland : inauguration de cinq salles de classe au lycée grâce à l’appui de la commune et du Conseil départemental 25/12/2025 Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés 24/12/2025 COMMUNIQUÉ GUEUM SA BOPP « LES JAMBAARS » SOUTIENT LA CAUSE DES ÉTUDIANTS 03/12/2025 Thiès : Babacar Diop lance les grands travaux 23/11/2025
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 03 AU 10 JANVIER 2026
Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 20:45 | Lu 44 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 26 Décembre 2025 - 19:48 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 27 DECEMBRE AU 03 JANVIER 2026
|
Vendredi 5 Décembre 2025 - 21:21 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 06 AU 13 DECEMBRE 2025
Actualité à Thiès
Thiès : Un panel pluridisciplinaire sur la gestion du stress destiné aux enfants
Lat Soukabé Fall - 01/01/2026 - 0 Commentaire
Le 31 décembre, un panel pluridisciplinaire consacré à la gestion du stress, notamment au sein du couple, et à son impact sur l’enfant s’est tenu à Darou Salam, dans la commune de Thiès. L’initiative...
13 milliards FCFA et 10 000 emplois : Notto Diobass en route vers l’industrialisation
Lat Soukabé Fall - 30/12/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Fin d’année : les ex-détenus regrettent l’absence de reddition des comptes dans le discours présidentiel
Lat Soukabé Fall - 02/01/2026 - 0 Commentaire
À l’occasion du discours de fin d’année du Président de la République, le collectif des ex-détenus a exprimé sa déception. Selon ses représentants, le message officiel n’a pas fait mention de la...
Tragique collision à Parasel : 4 morts et plusieurs blessés sur la route de Kaffrine
Lat Soukabé Fall - 02/01/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com