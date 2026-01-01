Menu
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 03 AU 10 JANVIER 2026


  • Fatima Sassy Dieng : tél : 33 901 26 33, Grand standing en école Sainte Bernadette
  •  Moussanté : Tél : 33 951 85 92, Marché Moussanté face Total
  •  Parcelloise : Tél : 33 954 12 81, Parcelles Unité 01 face terrain Dioung Cité Lamy
  • Rond Point Nguinth : Tél : 33 951 24 04, Route de Saint-Louis face station Total
  • Cheikh Ahmet Tidiane Chérif : Tél : 33 954 22 34, Silmang route de Tassette près poste de santé
  • Mame Maram Diakhaté Seck : Tél : 33 951 27 00, Rond Point Normandie à Grand Thiès



