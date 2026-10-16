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THIÈS – GRAND THIÈS : L’ÉTAT DES ROUTES PENDANT L’HIVERNAGE INQUIÈTE LES HABITANTS


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 20:41 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les populations interpellent les autorités face aux difficultés de circulation et aux risques d’accident devant les maisons


THIÈS – GRAND THIÈS : L’ÉTAT DES ROUTES PENDANT L’HIVERNAGE INQUIÈTE LES HABITANTS
À Grand Thiès, plusieurs routes deviennent difficiles, voire impraticables, pendant l’hivernage. Les fortes pluies entraînent la formation de flaques d’eau, de mares et de profondes ravines, tandis que la boue rend la circulation particulièrement pénible. Dans certains quartiers, l’absence de drainage et l’obstruction des caniveaux aggravent encore la situation.
 
Pour contourner les zones dégradées ou impraticables, les automobilistes, les conducteurs de deux-roues, les charretiers et les conducteurs de calèches empruntent parfois les passages situés devant les maisons. Ces espaces, qui servent habituellement d’accès aux habitations et de lieux de passage pour les riverains, se transforment ainsi en itinéraires de substitution.
 
Cette situation augmente les risques d’accident, notamment pour les enfants présents aux abords des habitations. Les familles redoutent les collisions entre les véhicules, les engins à deux roues et les riverains, particulièrement aux heures de forte circulation. Les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite sont également exposées aux difficultés liées à la boue, aux eaux stagnantes et au passage fréquent des véhicules devant les concessions.
 
Les habitants dénoncent également le manque d’entretien des voies. Selon eux, certaines routes ne bénéficient pas de travaux réguliers de reprofilage, de remblaiement ou de curage des caniveaux. À chaque pluie importante, les mêmes difficultés réapparaissent, avec des chaussées dégradées, des accès bloqués et des risques accrus pour les usagers.
 
Les riverains demandent aux autorités municipales et aux services compétents de prendre des mesures urgentes pour améliorer la circulation pendant l’hivernage. Ils souhaitent notamment la réhabilitation des axes les plus endommagés, l’aménagement de systèmes d’évacuation des eaux pluviales, le désensablement des caniveaux et la sécurisation des abords des maisons.
 
Ils rappellent que les devantures des habitations ne doivent pas servir de voies de passage permanentes.

Une intervention rapide permettrait de réduire les risques d’accident, de faciliter les déplacements des populations et de préserver la sécurité des familles vivant dans les quartiers concernés.


Lat Soukabé Fall

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