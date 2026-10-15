THIAROYE : Un marchand ambulant condamné à six mois de prison ferme

Une intervention décisive du gardien Les faits remontent au 19 septembre, aux environs de 11 heures, dans l’enceinte d’un établissement scolaire primaire situé au camp militaire de Thiaroye. Ce jour-là, une fillette de huit ans, qui vendait de l’eau fraîche devant l’école fermée pour les vacances, aurait été invitée par le marchand ambulant à le précéder dans les blocs sanitaires.



D’après le compte rendu de L’Observateur, le gardien de l’établissement, qui suivait la scène, aurait surpris les deux personnes à l’intérieur des toilettes. Son intervention a conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire contre le quadragénaire.

Le prévenu conteste les faits À la barre, le marchand ambulant a nié les faits concernant l’enfant. Il a déclaré ne pas la connaître et affirmé qu’au moment de l’incident, il se trouvait à une cinquantaine de mètres de l’école, où il fumait du cannabis.



Il a cependant reconnu la détention du produit retrouvé sur lui. Au cours des débats, le juge lui a opposé des déclarations antérieures consignées dans le dossier d’enquête.



La fillette et le gardien n’étaient pas présents à l’audience. Les déclarations recueillies durant l’enquête ont néanmoins été évoquées au cours des débats judiciaires.

Six mois de prison ferme Le ministère public a estimé que les circonstances de l’intervention et les éléments du dossier justifiaient une condamnation. De son côté, la défense a contesté la solidité des accusations concernant l’enfant et plaidé la relaxe au bénéfice du doute.



Au terme de l’audience, le tribunal a distingué les différentes infractions poursuivies. Selon le compte rendu de L’Observateur, le prévenu a été relaxé du chef d’attentat à la pudeur, mais déclaré coupable d’autres infractions retenues contre lui, notamment le détournement de mineure et l’usage de cannabis.



Il a finalement écopé de six mois d’emprisonnement ferme.

Cette affaire remet en lumière la question de la protection des enfants dans les espaces publics et aux abords des établissements scolaires, ainsi que l’importance de la vigilance des adultes face aux situations susceptibles de mettre les mineurs en danger.