Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

THIAROYE : Un marchand ambulant condamné à six mois de prison ferme


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 19:13 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un marchand ambulant de 42 ans a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme par le tribunal, dans une affaire impliquant une fillette de huit ans qui vendait de l’eau fraîche à proximité d’une école située dans le camp militaire de Thiaroye. Selon les informations rapportées par la presse, le prévenu a toutefois été relaxé du chef d’attentat à la pudeur.


THIAROYE : Un marchand ambulant condamné à six mois de prison ferme

Une intervention décisive du gardien

Les faits remontent au 19 septembre, aux environs de 11 heures, dans l’enceinte d’un établissement scolaire primaire situé au camp militaire de Thiaroye. Ce jour-là, une fillette de huit ans, qui vendait de l’eau fraîche devant l’école fermée pour les vacances, aurait été invitée par le marchand ambulant à le précéder dans les blocs sanitaires.
 
D’après le compte rendu de L’Observateur, le gardien de l’établissement, qui suivait la scène, aurait surpris les deux personnes à l’intérieur des toilettes. Son intervention a conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire contre le quadragénaire.
 

Le prévenu conteste les faits

À la barre, le marchand ambulant a nié les faits concernant l’enfant. Il a déclaré ne pas la connaître et affirmé qu’au moment de l’incident, il se trouvait à une cinquantaine de mètres de l’école, où il fumait du cannabis.
 
Il a cependant reconnu la détention du produit retrouvé sur lui. Au cours des débats, le juge lui a opposé des déclarations antérieures consignées dans le dossier d’enquête.
 
La fillette et le gardien n’étaient pas présents à l’audience. Les déclarations recueillies durant l’enquête ont néanmoins été évoquées au cours des débats judiciaires.
 

Six mois de prison ferme

Le ministère public a estimé que les circonstances de l’intervention et les éléments du dossier justifiaient une condamnation. De son côté, la défense a contesté la solidité des accusations concernant l’enfant et plaidé la relaxe au bénéfice du doute.
 
Au terme de l’audience, le tribunal a distingué les différentes infractions poursuivies. Selon le compte rendu de L’Observateur, le prévenu a été relaxé du chef d’attentat à la pudeur, mais déclaré coupable d’autres infractions retenues contre lui, notamment le détournement de mineure et l’usage de cannabis.
 
Il a finalement écopé de six mois d’emprisonnement ferme.
Cette affaire remet en lumière la question de la protection des enfants dans les espaces publics et aux abords des établissements scolaires, ainsi que l’importance de la vigilance des adultes face aux situations susceptibles de mettre les mineurs en danger.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction