Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

TFM annonce le retour à l’antenne de Pape Cheikh Diallo


Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025 à 08:45 | Lu 35 fois Rédigé par


La Direction des programmes de la TFM a annoncé la reprise officielle et exclusive des activités du présentateur Pape Cheikh Diallo au sein de la chaîne.


TFM annonce le retour à l’antenne de Pape Cheikh Diallo

 

La Direction des programmes de la Télé Futurs Médias (TFM) a informé le public, en particulier ses téléspectateurs, du retour à l’antenne du présentateur Pape Cheikh Diallo. Celui-ci reprend officiellement ses activités de manière exclusive au sein de la chaîne.

Selon la TFM, cette reprise fait suite à des échanges qui ont permis de dissiper l’ensemble des incompréhensions et des malentendus ayant pu exister auparavant.

La Direction des programmes a également tenu à remercier Sheikh Alassane Sene, dont l’intervention a favorisé la tenue d’une rencontre entre les différentes parties concernées, aboutissant à ce dénouement.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags