TFM annonce le retour à l’antenne de Pape Cheikh Diallo





La Direction des programmes de la Télé Futurs Médias (TFM) a informé le public, en particulier ses téléspectateurs, du retour à l’antenne du présentateur Pape Cheikh Diallo. Celui-ci reprend officiellement ses activités de manière exclusive au sein de la chaîne.



Selon la TFM, cette reprise fait suite à des échanges qui ont permis de dissiper l’ensemble des incompréhensions et des malentendus ayant pu exister auparavant.



La Direction des programmes a également tenu à remercier Sheikh Alassane Sene, dont l’intervention a favorisé la tenue d’une rencontre entre les différentes parties concernées, aboutissant à ce dénouement.

