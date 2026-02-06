Affrontements à l’UCAD : Khalifa Sall accuse l’État et réclame le respect des engagements envers les étudiants

L’ancien maire de Dakar et leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a vivement dénoncé les affrontements violents survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), marqués par le décès d’un étudiant. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, il a mis en cause la responsabilité de l’État et appelé les autorités à respecter leurs engagements.

Réagissant aux scènes de violence enregistrées sur le campus universitaire, Khalifa Sall a estimé que ces événements traduisent « l’échec d’un régime incapable d’honorer ses engagements ». Selon lui, les images de tensions extrêmes observées à l’UCAD constituent une profonde désillusion, d’autant plus qu’elles surviennent après la troisième alternance démocratique au Sénégal. Il a exprimé son amertume face à une situation qu’il dit ne jamais avoir imaginée revoir, soulignant que lorsque le dialogue disparaît de l’espace public, la colère finit par s’imposer.

L’ancien édile de Dakar a également fait part de sa compassion à l’endroit des victimes, évoquant la perte d’un étudiant ainsi que plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Il a exhorté le gouvernement à faire preuve de responsabilité et appelé les forces de défense et de sécurité à la retenue. Insistant sur le rôle fondamental de l’université, il a rappelé qu’elle ne saurait être un lieu d’affrontements, mais un espace dédié au savoir et à la formation. Il a, à cet égard, averti qu’un pays qui maltraite ses étudiants met en péril son propre avenir.

Au centre de cette crise figure la question des bourses universitaires. Khalifa Sall a exigé le paiement intégral des allocations dues aux étudiants, conformément aux engagements pris par les autorités. Pour lui, la sortie de crise passe nécessairement par le respect de la parole donnée, rappelant que gouverner implique avant tout de tenir ses engagements. ✅dakaractu