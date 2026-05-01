Sûreté urbaine de Dakar : Pape Ngagne Ndiaye libre après une audition sous tension

Animateur de l’émission Faram Facce sur la Télé Futurs Médias, le journaliste était entendu pour des faits présumés de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation. En toile de fond, des déclarations faites lors de sa dernière émission, dans lesquelles il mettait en cause le Premier ministre Ousmane Sonko.





Selon les éléments ayant motivé sa convocation, Pape Ngagne Ndiaye aurait affirmé que le chef du gouvernement serait impliqué dans le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. Des propos graves, qui ont rapidement suscité une vive réaction dans l’espace public et attiré l’attention des autorités judiciaires.





Face aux enquêteurs, le journaliste a dû s’expliquer sur la nature de ses affirmations, leur source ainsi que leur fondement. Une étape cruciale dans une procédure qui vise à établir si les déclarations relèvent de l’opinion, de l’analyse ou d’une diffusion d’informations non vérifiées.





À l’issue de cette audition, aucune mesure privative de liberté n’a été retenue contre lui. Il est ainsi ressorti libre, mais cette décision ne signifie pas pour autant la fin de l’affaire. Les autorités pourraient décider de poursuivre les investigations afin de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, engager des poursuites judiciaires.





Au-delà du cas individuel, cette affaire relance le débat sur les limites de la liberté de la presse au Sénégal. Dans un environnement médiatique en pleine mutation, où les prises de parole ont un impact immédiat et massif, la question de la rigueur dans le traitement de l’information devient centrale.





Entre exigence d’informer, pression de l’actualité et responsabilité éditoriale, les médias sénégalais évoluent dans un équilibre fragile. L’évolution de ce dossier sera suivie de près, tant par les professionnels de l’information que par une opinion publique de plus en plus attentive aux enjeux de transparence et de crédibilité.

