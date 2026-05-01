Migration irrégulière : la marine sénégalaise secourt 153 personnes au large de Dakar

Selon les premières informations, la pirogue transportant ces candidats à l’émigration irrégulière a été interceptée à environ 60 kilomètres des côtes sénégalaises. Dans des conditions souvent périlleuses, ces traversées clandestines exposent leurs passagers à des risques extrêmes : noyades, pannes en mer, manque de vivres ou encore dérives incontrôlées.





Grâce à une intervention rapide et coordonnée des unités navales, le pire a été évité. Les migrants ont été récupérés en mer puis acheminés vers la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont reçu une première prise en charge.





Sur place, les autorités ont procédé aux opérations d’identification, avant de confier les rescapés aux services compétents pour le suivi administratif et social. Cette étape est cruciale pour déterminer les profils, les nationalités et les éventuelles situations de vulnérabilité.





Ce nouvel épisode relance une fois de plus la question de la migration irrégulière au Sénégal et dans la sous-région. Malgré les campagnes de sensibilisation et les dispositifs de surveillance renforcés, de nombreux jeunes continuent de tenter la traversée, poussés par le chômage, la précarité ou l’espoir d’un avenir meilleur en Europe.





Face à ce phénomène persistant, les autorités appellent à la vigilance et à la responsabilité collective, tout en réaffirmant leur engagement à sécuriser les côtes et à lutter contre les réseaux de passeurs.

