Sunderland : Habib Diarra opéré avec succès, absent jusqu’en décembre

Une blessure qui éloigne Habib Diarra des terrains

Le milieu de terrain international sénégalais de Sunderland, Habib Diarra, a subi lundi une opération chirurgicale à la suite d’une blessure à l’aine contractée à l’entraînement. Le club anglais de Premier League a annoncé, mardi, que l’intervention s’était déroulée avec succès.



Âgé de 21 ans, l’ancien joueur du RC Strasbourg va désormais entamer une phase de rééducation. Sa reprise de la compétition est prévue pour le mois de décembre, selon Sunderland.



Un coup dur pour les Lions du Sénégal

Cette indisponibilité prive le joueur des prochaines échéances de l’équipe nationale, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévues en octobre.



Les Lions affronteront le Soudan du Sud le 10 octobre à Djouba, puis la Mauritanie le 14 à Dakar, selon le calendrier communiqué par la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Déjà leaders du groupe B avec 18 points, deux de plus que la RDC, les Lions avaient pris une option sérieuse pour la qualification en septembre en s’imposant 3-2 à Kinshasa.

