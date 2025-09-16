Dakar : plus de 160 motocyclistes verbalisés pour non-port de casque lors d’une opération de contrôle

Une vaste opération de contrôle à Dakar

Lundi, une opération inopinée menée à Dakar par les forces de défense et de sécurité en collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a permis de contrôler 217 motocyclistes.



Parmi eux, 96 conducteurs et 68 passagers ont été verbalisés pour non-respect de l’obligation du port du casque, a constaté l’APS.



Une sensibilisation face aux accidents en hausse

Le directeur général de l’ANASER, Atoumane Sy, a rappelé que le port du casque est obligatoire pour le conducteur comme pour le passager. Il a précisé que cette opération intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des accidents impliquant les deux-roues, qui représentent 38 % des sinistres routiers.



Il a annoncé que ces opérations seront reconduites à l’échelle nationale pour sensibiliser sur l’importance du casque, dispositif essentiel pour protéger des traumatismes graves en cas d’accident.



Immatriculation et sanctions renforcées

M. Sy a également indiqué que plus de 150 000 deux-roues ont déjà été immatriculés et invité les retardataires à se mettre en règle pour obtenir carte grise et plaque d’immatriculation.



De son côté, le lieutenant Mamadou Ndour, chef de la section Régulation de la compagnie de circulation de Dakar, a rappelé que le non-port du casque constitue une infraction au code de la route passible d’une amende de 6 000 F CFA.



Il a précisé que de nouvelles mesures sont appliquées :

