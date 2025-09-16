Mady Touré saisit le TAS pour contester les élections de la Fédération sénégalaise de football

Le président de Génération Foot, Mady Touré, a annoncé avoir saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour contester les résultats des élections de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Dans un communiqué, la coalition « Mady Touré 2025 » justifie cette initiative par la volonté de défendre « l’intégrité électorale » et de promouvoir des valeurs d’équité, de transparence et de fair-play.



Cette démarche intervient après le rejet, fin août, de son recours par la commission de recours en matière électorale de la FSF, qui l’avait jugé non recevable.



Candidat à la présidence de la FSF, Mady Touré avait demandé l’annulation du scrutin du 2 août dernier, ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale élective. Il avait également sollicité des sanctions contre des membres de la fédération soupçonnés de corruption, en apportant des enregistrements audio, vidéo et actes extra-judiciaires à l’appui.



Lors de ce scrutin organisé au CICAD de Diamniadio, Abdoulaye Fall s’était imposé face à ses concurrents, obtenant 300 voix au premier tour et 322 au second. Il est désormais président de la FSF pour un mandat de quatre ans, succédant à Me Augustin Senghor.



📝aps