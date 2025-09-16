Dakar : arrestation d’un individu à Ngor avec 37 pierres de crack et de la c@caïne

Une opération ciblée de l’OCRTIS

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a procédé, lundi 22 septembre 2025, à l’arrestation d’un individu à Ngor. L’opération s’est déroulée au rond-point du casino du Cap-Vert, où le suspect a été appréhendé en possession de 37 pierres de crack et d’une demi-boulette de cocaïne.



Cette interpellation résulte de l’exploitation d’un renseignement opérationnel concernant un réseau actif dans la zone.



Saisie de drogue et d’argent liquide

Lors de la fouille de sécurité, les agents ont également découvert une somme d’argent, soupçonnée de provenir d’activités illicites.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et détention de drogues en vue de trafic.

