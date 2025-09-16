Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Birame Soulèye Diop : “Le secteur minier doit devenir un levier de développement durable”


Rédigé le Mardi 23 Septembre 2025 à 10:35 | Lu 34 fois Rédigé par


Lors des JPO du pôle sud, le ministre Birame Soulèye Diop a plaidé pour une gouvernance transparente et durable du secteur minier, dénonçant l’illégalité de 68 sites sur 79 contrôlés.


Birame Soulèye Diop : “Le secteur minier doit devenir un levier de développement durable”

 

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a souligné lundi que le secteur minier ne devait plus se limiter aux seules activités extractives, mais être considéré comme un pilier stratégique du développement économique, social et environnemental.

Il s’exprimait à l’occasion des Journées portes ouvertes (JPO) du pôle sud organisées à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, où spécialistes, élus locaux et opérateurs économiques ont échangé sur le potentiel géologique du pays, les exigences réglementaires et les bonnes pratiques à adopter.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’une gouvernance rigoureuse et transparente, rappelant qu’un audit physique réalisé par son département a révélé que 68 sites sur 79 examinés dans le pôle sud pouvaient être considérés comme clandestins.

Ces irrégularités concernent l’absence d’autorisation, la délivrance d’actes par des autorités non habilitées, l’exploitation hors périmètre légal, des conflits avec les populations et le non-paiement des redevances.

Birame Soulèye Diop a également relevé que nombre d’acteurs ne maîtrisent pas suffisamment les textes et procédures, qui ne sont pourtant pas des freins mais des garanties de transparence, de sécurité et d’équité.

Réaffirmant l’engagement de l’État, il a appelé à bâtir un secteur minier qui respecte les lois, protège l’environnement, intègre les communautés locales et contribue réellement au développement durable et équitable du pays.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags