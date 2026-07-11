Le lycée Malick-Sy de Thiès a enregistré un taux de réussite de 86,23 % au baccalauréat 2026, soit une progression de 11 points par rapport à la session précédente.

Au total, 720 des 835 candidats présentés ont été admis. Parmi eux, 19 ont obtenu la mention « Bien », tandis que 105 autres ont décroché la mention « Assez bien ».

La série S1 s'est distinguée avec un taux de réussite de 100 %.

Selon le proviseur de l'établissement, le lycée avait obtenu un taux de réussite de 75 % lors de la session 2025. Il a toutefois regretté l'absence de mention « Très bien » cette année.

Le responsable de l'établissement attribue cette progression à l'encadrement des élèves, notamment grâce à des cours de renforcement organisés, y compris les week-ends. Il précise également que les élèves ne disposant pas des moyens nécessaires pour suivre ces cours ont bénéficié d'un accompagnement assuré avec l'appui de la cellule genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'assistant social du lycée.

Il souligne enfin que ces séances de renforcement ont permis de compenser le temps perdu durant les périodes de grève. Arrivé à la tête de l'établissement il y a cinq ans, alors que le taux de réussite était de 71 %, il affirme que l'objectif reste d'atteindre les 100 % de réussite.