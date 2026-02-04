Coupe de la Ligue : le coup d’envoi de l’édition 2025-2026 prévu le 18 février

Rédigé le Jeudi 5 Février 2026

La Coupe de la Ligue sénégalaise 2025-2026 débutera le 18 février avec une phase de poules en huit groupes, selon la Ligue sénégalaise de football professionnel.



