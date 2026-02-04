Coupe de la Ligue : le coup d’envoi de l’édition 2025-2026 prévu le 18 février

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé le lancement de l’édition 2025-2026 de la Coupe de la Ligue à partir du 18 février prochain.
D’après un communiqué de la LSFP, la compétition se déroulera sous la forme de huit groupes composés chacun de quatre équipes. Les rencontres se joueront selon une formule à match unique, une organisation justifiée par les contraintes liées au calendrier.
La finale de la Coupe du Sénégal est programmée pour le 17 mai 2026, précise la même source.
Tenant du titre, l’ASC Wally Daan avait remporté la finale de l’édition 2025. Le club basé à Thiès est ainsi le dernier vainqueur de la Coupe de la Ligue sénégalaise.
Cette compétition est destinée aux équipes de la catégorie U20 évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2. Toutefois, chaque formation est autorisée à aligner jusqu’à trois joueurs seniors.
aps