Soudan : la chaîne Al Arabiya diffuse des images des dégâts à El-Fasher

Dans son reportage, Al Arabiya indique que les FSR accusent l'armée soudanaise d'avoir utilisé cette installation comme base militaire pendant la bataille d'El-Fasher. La chaîne souligne également que la guerre a ravagé le secteur médical, notamment en cendres la totalité des hôpitaux de la zone. Les rues, jonchées de véhicules militaires et de chars calcinés, témoignent de l'intensité des affrontements.



Depuis la prise de contrôle d'El-Fasher par les FSR le 26 octobre, plus de 16 200 personnes ont fui vers les camps de Tawila, selon Adam Rojal, porte-parole d'une organisation humanitaire. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime qu'environ 82 000 personnes avaient quitté la ville et ses environs au 4 novembre, cherchant refuge dans des zones jugées plus sûres, comme Tawila, déjà surpeuplées de déplacés suite à des incidents précédents.



Le conflit oppose les forces de sécurité soudanaises et l'armée régulière depuis avril 2023, pour le contrôle de la troisième plus grande nation d'Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 40 000 personnes ont perdu la vie, mais le bilan réel pourrait être bien plus lourd. Près de 12 millions de personnes ont été déplacées et presque la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire aiguë.



La semaine dernière, après un siège de 18 mois, les paramilitaires des FSR ont finalement pris El-Fasher. Des sources de l'OMS rapportent que les FSR se sont livrés à des exactions dans l'hôpital saoudien de la ville, faisant plus de 450 morts. Des civils ont été tués chez eux et des agressions sexuelles ont été commises lors de raids systématiques.