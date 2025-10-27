Son sweat s’accroche à une branche, un enfant de 2 ans meurt étranglé à la crèche

ll jouait avec insouciance dans la cour de la crèche lorsqu’il a perdu la vie, relate La Stampa. Leonardo, un petit garçon de deux ans, est mort étranglé par son sweat qui s’est retrouvé coincé à la branche d’un arbre. Le drame s’est déroulé mercredi à Bibbiena, une petite commune située en Toscane, en Italie.



Pendant plus d’une heure, les secouristes ont tenté de le réanimer, en vain. Les médecins ont constaté le décès de l’enfant avant même son transfert vers l’hôpital.



La crèche a été placée sous scellés par le parquet d’Arezzo, précise le quotidien. Les enquêteurs vont devoir reconstituer les événements qui ont conduit à ce drame et tenter de déterminer la chaîne des responsabilités. La procureure de la République, Julia Maggiore, a ouvert une enquête pour homicide involontaire.



« Nous n’avons pas de mots pour apaiser la douleur insoutenable des parents et de la famille de l’enfant décédé », évoquent les responsables de la coopérative Koiné, qui gère la crèche, à La Stampa. « Notre personnel, sous le choc et profondément affecté par ce drame, se tient à la disposition des enquêteurs. »