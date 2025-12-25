Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Touba : lancement d’un projet de drainage des eaux pluviales financé par l’État


Rédigé le Dimanche 28 Décembre 2025 à 23:35 | Lu 43 fois Rédigé par


Les travaux de drainage des eaux pluviales de la ville de Touba ont été officiellement lancés par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans le cadre d’un projet étatique de 15 milliards de FCFA.


Touba : lancement d’un projet de drainage des eaux pluviales financé par l’État

 

Les travaux de drainage des eaux pluviales de la ville de Touba ont été officiellement lancés samedi par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Ce programme d’assainissement, entièrement financé par l’État à hauteur de 15 milliards de francs CFA, a pour objectif d’apporter une solution durable aux difficultés liées aux inondations récurrentes dans la cité religieuse.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence des autorités administratives de la région de Diourbel. Plusieurs directeurs généraux d’entreprises nationales rattachées au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ont également pris part à l’événement.

Un représentant du khalife général des mourides, ainsi que de nombreux chefs religieux, étaient aussi présents lors de cette rencontre officielle marquant le démarrage des travaux.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags