Touba : lancement d’un projet de drainage des eaux pluviales financé par l’État





Les travaux de drainage des eaux pluviales de la ville de Touba ont été officiellement lancés samedi par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Ce programme d’assainissement, entièrement financé par l’État à hauteur de 15 milliards de francs CFA, a pour objectif d’apporter une solution durable aux difficultés liées aux inondations récurrentes dans la cité religieuse.



La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence des autorités administratives de la région de Diourbel. Plusieurs directeurs généraux d’entreprises nationales rattachées au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ont également pris part à l’événement.



Un représentant du khalife général des mourides, ainsi que de nombreux chefs religieux, étaient aussi présents lors de cette rencontre officielle marquant le démarrage des travaux.

