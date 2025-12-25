Accident de la route à Darou : deux victimes et plusieurs blessés signalés





Un accident de la circulation s’est produit samedi dans le village de Darou, situé dans la région de Kaffrine, au centre du pays. Selon une source sécuritaire citée par l’APS, deux personnes ont perdu la vie à la suite de cette collision.



Le drame est survenu après un choc entre un minibus assurant le transport interurbain et un camion. Outre les deux victimes, plusieurs autres personnes ont été blessées.



Les blessés ont été rapidement pris en charge et transférés au centre de santé de Koungheul, dans la même région, afin de recevoir les soins nécessaires.

