Maroc : un Sénégalais errant depuis six mois lance un appel pour rentrer au Sénégal

Venu au Maroc pour passer des vacances, Momo Diop raconte avoir perdu son passeport et tous ses effets personnels dès son arrivée. Sans documents, sans ressources et sans réseau, il s’est retrouvé piégé dans un pays étranger, incapable d’accomplir les démarches nécessaires pour se faire assister ou rentrer chez lui.

Peu à peu, la situation s’est dégradée jusqu’à le plonger dans la rue, où il survit depuis maintenant six mois.





Ce sont des Sénégalais vivant au Maroc qui l’ont récemment retrouvé. Amaigri, visiblement affaibli, parfois confus, il errait en se couvrant d’un drap pour se protéger du froid et du regard des passants. Son état a profondément choqué la communauté sénégalaise locale.



Selon ces témoins, Momo Diop exprime clairement un seul souhait : rentrer au Sénégal, retrouver sa famille et sortir de cet enfer.



Face à cette situation alarmante, un appel est lancé à :

l’Ambassade et aux Consulats du Sénégal au Maroc, les autorités sénégalaises compétentes,

les organisations humanitaires et la diaspora sénégalaise.



L’objectif est de permettre à Momo Diop de bénéficier d’une prise en charge urgente, notamment :

l’établissement d’un laisser-passer consulaire,

une assistance médicale et sociale,

et l’organisation de son rapatriement vers le Sénégal.





L’histoire de Momo Diop met en lumière la fragilité des ressortissants africains à l’étranger lorsqu’ils perdent leurs documents. Aujourd’hui, au-delà des procédures, il s’agit d’une urgence humaine.

Momo Diop veut rentrer au Sénégal.

Il attend désormais que les bonnes volontés et les autorités se mobilisent pour lui permettre de retrouver sa dignité et sa famille.