Touba : cinq quartiers enfin dégagés après les fortes pluies de l’hivernage

À Touba, la situation s’est nettement améliorée après les fortes pluies de l’hivernage. Selon l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), cinq des six quartiers les plus affectés ont été complètement dégagés, rendant possible le retour des familles qui avaient dû quitter leurs habitations.



Les équipes de l’ONAS, mobilisées jour et nuit, ont réussi à évacuer les eaux dans des zones où la circulation était devenue impossible il y a encore quelques semaines. Le service local souligne que l’eau a entièrement reculé, en particulier dans les quartiers de Nguiranène à Firdawsi, où les opérations de drainage se poursuivent jusqu’à leur finalisation.



Les habitants commencent à réinvestir leurs domiciles à mesure que la situation se normalise. Les autorités administratives, les services locaux, les sapeurs-pompiers et les acteurs communautaires ont apporté un soutien important durant cette période, facilitant l’intervention sur le terrain.



Des résidents se félicitent également de l’efficacité des travaux menés. L’un d’eux explique avoir quitté son logement début août et affirme que son quartier est désormais entièrement assaini, grâce aux équipes déployées.

