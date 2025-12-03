Menu
Six années derrière les barreaux pour un crime nié : le lourd destin de M. Seck


Rédigé le Dimanche 14 Décembre 2025 à 13:09 | Lu 17 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après six années passées en prison, Mor Seck est sorti de détention avec un lourd sentiment d’injustice. Dans un témoignage récemment diffusé sur les réseaux sociaux, l’ancien détenu affirme avoir été condamné pour un crime qu’il n’a jamais commis, sur la base d’éléments qu’il juge insuffisants et contestables.


Six années derrière les barreaux pour un crime nié : le lourd destin de M. Seck

Selon ses déclarations, l’accusation portée contre lui reposait principalement sur la présence de sa photographie dans le téléphone portable d’un suspect impliqué dans l’affaire. Un élément que M. Seck considère comme le seul lien retenu contre lui au cours de la procédure judiciaire.

 

D’après son récit, aucune preuve matérielle directe ne l’aurait formellement impliqué dans les faits qui lui étaient reprochés. Il affirme n’avoir ni participé au crime ni entretenu de relation criminelle avec les personnes mises en cause, estimant que la simple présence de son image dans un téléphone ne pouvait, à elle seule, justifier une condamnation pénale.

« Ma photo était dans le téléphone d’un suspect, et cela a suffi pour me faire arrêter puis condamner », soutient-il, dénonçant ce qu’il qualifie de grave erreur judiciaire.

 

M. Seck explique que ces six années d’emprisonnement ont profondément bouleversé sa vie. Outre la privation de liberté, il évoque la rupture familiale, la perte d’opportunités professionnelles et les traumatismes psychologiques liés à l’incarcération prolongée.

À sa libération, il dit faire face à une société peu préparée à accueillir un homme marqué par une condamnation pénale, malgré les doutes qu’il continue de formuler sur la légitimité du verdict rendu contre lui.

 

Son témoignage ravive le débat sur les erreurs judiciaires et la nécessité d’une instruction rigoureuse fondée sur des preuves solides et contradictoires. Des spécialistes du droit rappellent régulièrement que toute condamnation doit reposer sur des éléments matériels, des témoignages concordants ou des aveux légalement obtenus, et non sur de simples associations indirectes.

 

Aujourd’hui libre, M. Seck dit vouloir rétablir son honneur et faire connaître son histoire afin d’éviter que d’autres ne vivent la même épreuve. Son récit, largement relayé, suscite des réactions contrastées mais soulève une interrogation essentielle : comment prévenir et réparer les erreurs judiciaires lorsque la justice a déjà rendu son verdict ?



Lat Soukabé Fall

