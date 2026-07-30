À l'occasion de la commémoration de son retour à Touba, ce portrait retrace les grandes étapes de son existence : son enfance, sa formation religieuse, son engagement spirituel, ses relations avec les autorités traditionnelles, ses confrontations avec le pouvoir colonial français, ses exils, ainsi que les circonstances ayant conduit à la fondation de Touba, devenue aujourd'hui l'une des plus importantes villes religieuses d'Afrique.





Selon plusieurs ouvrages de référence, Cheikh Ahmadou Bamba est né vers 1853 à Mbacké-Baol, dans une famille reconnue pour son savoir religieux et sa piété. Fils de Serigne Momar Anta Sali Mbacké et de Sokhna Diarra Bousso, il grandit dans un environnement où l'enseignement du Coran, la quête du savoir et le respect des valeurs islamiques occupaient une place centrale.





Dès son plus jeune âge, il manifesta une intelligence remarquable et une soif insatiable de connaissance. Après avoir reçu les premiers enseignements auprès de son père et de plusieurs maîtres coraniques de renom, il approfondit progressivement les différentes sciences islamiques, notamment la théologie, la jurisprudence, la grammaire arabe et la littérature religieuse.





Très tôt, il se distingua non seulement par son érudition, mais également par sa piété, son humilité et son détachement des privilèges matériels. Alors que plusieurs personnalités influentes cherchaient à l'attirer auprès des cours royales, il préféra consacrer sa vie à l'adoration de Dieu, à l'enseignement et à l'éducation spirituelle de ses disciples.





Au fil des années, son influence grandit considérablement. Son message, fondé sur le travail, la foi, la discipline, la patience et le service de Dieu, séduisit de nombreux adeptes venus de toutes les régions du Sénégal. Cette popularité grandissante suscita toutefois la méfiance des autorités coloniales françaises, qui voyaient en lui un leader capable de mobiliser les populations.





Malgré les épreuves, les arrestations et les années d'exil, Cheikh Ahmadou Bamba demeura fidèle à ses principes. Son endurance, sa foi inébranlable et son refus de répondre à la violence par la violence renforcèrent encore davantage son prestige auprès de ses disciples.



Aujourd'hui, son héritage continue de rayonner bien au-delà des frontières sénégalaises. Chaque année, des millions de pèlerins convergent vers Touba pour célébrer le Grand Magal, en mémoire de son départ en exil, faisant de cet événement l'un des plus grands rassemblements religieux du continent africain.

