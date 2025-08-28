Serigne Abdou Aziz Sy “Dabakh” : un héritage de sagesse et de cohésion toujours vivant





Connu pour sa voix unique qui marquait les nuits d’hommage au Prophète (PSL), Serigne Abdou Aziz Sy “Dabakh” reste avant tout dans les mémoires comme un homme de consensus et un guide au-dessus des clivages.



Chaque année, le Gamou de Tivaouane, célébrant la naissance du Prophète Mohammed (PSL), ravive le souvenir de ce guide spirituel exceptionnel. Vingt-six ans après son rappel à Dieu, sa présence continue d’habiter les cœurs par son exemplarité morale, sa profondeur spirituelle et son rôle de sage ultime, capable de conseiller, d’alerter et, au besoin, d’imposer pour préserver l’unité du Sénégal.



Troisième khalife général des tidianes, il a incarné pendant quarante ans la cohésion nationale et le consensus, socles essentiels de la stabilité du pays. Le secrétaire général du Cadre unitaire de l’islam (CUDIS) le décrit comme une “figure intellectuelle et médiatrice de premier plan”, connue pour ses appels à l’unité nationale et au dialogue inter-confrérique.



Ses sermons et messages demeurent d’actualité, guidant encore les responsables politiques et la société, surtout lorsque l’harmonie nationale est menacée. Surnommé affectueusement “Mame Abdou”, comme un grand-père bienveillant, il intervenait chaque fois que le Sénégal traversait des crises.



Ce fut le cas lors de l’année blanche de 1988 causée par la grève des élèves et étudiants, ou encore après l’assassinat du juge Babacar Sèye en 1993, où il interpella les consciences. Véritable “colombe” face aux “faucons” politiques, il incarnait le pacifisme et la vérité.



Son esprit conciliateur fut reconnu par El Hadj Malick Sy (Maodo), qui disait de lui : “Abdou yombana Jubool” (“il est facile de s’entendre avec lui”). Chantre du dialogue inter-confrérique et interreligieux, il reste une référence intemporelle.



En 2024, le Sénégal a célébré le centenaire de sa naissance, rappelant une fois de plus l’empreinte indélébile laissée par cet homme de Dieu, symbole de paix et de cohésion.

