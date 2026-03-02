Softcare rassure les consommateurs après les conclusions de l’enquête sanitaire

Dans un communiqué transmis au quotidien Le Soleil, l’entreprise indique avoir pris acte des conclusions officielles et affirme s’y conformer pleinement. Selon la société, l’enquête sanitaire n’a révélé aucune utilisation de matières premières périmées dans la fabrication de ses produits. Softcare souligne également que les articles actuellement disponibles sur le marché sénégalais ne présentent aucun risque sanitaire pour les consommateurs.





L’entreprise précise par ailleurs que ses produits d’hygiène ont fait l’objet de tests et d’analyses réalisés par des laboratoires indépendants de renommée internationale. Parmi ces structures figurent SGS et GALAB Laboratories, qui ont examiné plusieurs paramètres techniques. Ces analyses ont notamment porté sur les performances d’utilisation, les indicateurs physico-chimiques, les paramètres microbiologiques ainsi que le contrôle des contaminants susceptibles d’affecter la sécurité des produits.





Selon Softcare, les résultats de ces examens confirment la conformité des produits aux réglementations sénégalaises, aux normes internationales et aux standards appliqués dans l’Union européenne. L’entreprise insiste sur le fait que ses procédures industrielles respectent des exigences strictes en matière de contrôle qualité, depuis la sélection des matières premières jusqu’au conditionnement final.





Cette prise de position intervient dans un contexte où la question de la qualité des produits d’hygiène vendus au Sénégal suscite un intérêt croissant de la part des autorités sanitaires et des consommateurs. Les investigations menées par les services du ministère visaient notamment à vérifier la conformité des processus de fabrication, l’origine des matières premières et les conditions de mise sur le marché.





Dans son communiqué, Softcare affirme vouloir poursuivre ses engagements en matière de production responsable et de gestion rigoureuse de la qualité. L’entreprise met également en avant sa politique de responsabilité sociétale et se dit favorable à une régulation du secteur fondée sur le droit, la normalisation et la durabilité.





Enfin, la société indique être disposée à collaborer avec l’ensemble des acteurs du secteur respectant la réglementation, afin de renforcer la transparence et de préserver la confiance des consommateurs sénégalais. Pour Softcare, la protection de la santé publique et la crédibilité du marché des produits d’hygiène restent des priorités majeures dans un secteur en pleine expansion au Sénégal.

