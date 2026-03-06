Kédougou : plus de 3 tonnes de produits impropres à la consommation détruites par le service d’hygiène

Une opération menée dans le département de Kédougou a permis la destruction de 3,2 tonnes de produits jugés impropres à la consommation. La valeur de ces marchandises est estimée à plus de 3,4 millions de francs CFA.

Selon l’adjudant Ibra Samb, chef de la sous-brigade départementale d’hygiène, ces produits ont été saisis dans différents établissements accueillant du public dans la zone. L’opération de destruction s’est déroulée au dépôt de la SONAGED, en présence d’agents du service d’hygiène, de la brigade régionale des sapeurs-pompiers et de représentants de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides.

Les produits concernés comprennent notamment des boissons et diverses denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Au total, environ 500 personnes impliquées dans la détention ou la vente de ces articles ont été convoquées par les services compétents et ont dû s’acquitter d’une amende forfaitaire versée au Trésor public.

Les autorités ont précisé que la destruction a été effectuée par un procédé de banalisation plutôt que par incinération, afin de limiter l’impact sur l’environnement et de respecter les objectifs liés au développement durable.

Le responsable de la sous-brigade d’hygiène a également appelé les consommateurs à rester vigilants lors de leurs achats. Il les encourage à vérifier attentivement les dates de péremption des produits et à signaler toute anomalie au service d’hygiène, qui se dit disponible pour recevoir les alertes de la population.