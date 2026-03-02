Port de Dakar : inauguration d’un centre de maintenance maritime et réception de nouveaux moyens nautiques



Un nouveau centre de maintenance maritime a été inauguré au Port de Dakar. Implantée au sein du principal hub portuaire du pays, cette infrastructure est destinée à l’entretien et à la réparation des unités navales chargées de la surveillance des eaux territoriales. L’ambition affichée est d’assurer une disponibilité maximale des moyens engagés en mer.

La cérémonie s’est tenue le mardi 3 mars 2026 sous la présidence du Ministère de l’Intérieur du Sénégal, en présence du Directeur général de la Police nationale et d’autres responsables sécuritaires. À cette occasion, un important lot d’équipements nautiques de dernière génération a également été réceptionné.

Vedettes rapides, matériels de navigation et systèmes de communication viennent ainsi renforcer les capacités logistiques des forces mobilisées pour la sécurisation du littoral. Ces nouveaux moyens doivent permettre d’intensifier la surveillance des côtes et d’améliorer les interventions en mer.

Ce renforcement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l’Union européenne, salué par les deux parties comme une coopération exemplaire en matière de sécurité maritime. Cette collaboration vise notamment à soutenir la stabilité régionale et à lutter contre les activités illicites en mer.

Les autorités soulignent que ces acquis prolongent les résultats enregistrés en 2025 dans la lutte contre la criminalité maritime, marquée par plusieurs interceptions et démantèlements de réseaux. Avec cette nouvelle infrastructure et ces équipements modernes, l’État entend consolider la sécurisation de l’espace maritime national et affirmer davantage sa souveraineté sur ses côtes.