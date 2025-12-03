Menu
L'Actualité au Sénégal

Saint-Louis : un tragique différend entre deux adolescents conduit à la perte d’un collégien


Rédigé le Jeudi 11 Décembre 2025 à 09:57


À Saint-Louis, un élève de 13 ans a perdu la vie à la suite d’un grave incident entre deux adolescents du même âge. La famille demande que justice soit faite.


Un événement dramatique a bouleversé le quartier de Rao, à Saint-Louis, où un collégien de 13 ans, Madialy Ndiaye, a perdu la vie à la suite d’un affrontement avec un autre adolescent, apprenti-boulanger du même âge. Selon les informations rapportées par L’Observateur, l’auteur présumé aurait agi par représailles après une première dispute.

Le journal indique que le jeune apprenti, marqué par un précédent accrochage avec Madialy Ndiaye, aurait acheté un couteau pour 100 FCFA avant d’attendre que celui-ci sorte de chez lui pour le surprendre.

Le père de la victime, Amdy Moustapha Ndiaye, profondément affecté, appelle au respect de la procédure judiciaire. « Je laisse la justice faire son travail. Nous avons entrepris les démarches nécessaires pour que la lumière soit faite », a-t-il déclaré. La douleur est d’autant plus grande que M. Ndiaye s’apprêtait à baptiser son nouveau-né le jour même où il a été informé de la disparition de son fils aîné.

Ce drame a plongé la communauté dans l’émotion et relance les interrogations sur les comportements à risque chez les jeunes, ainsi que sur l’accès trop facile aux objets potentiellement dangereux. Les autorités compétentes suivent l’affaire de près et tentent de déterminer les circonstances exactes de la première altercation ainsi que le parcours du jeune mis en cause.




